yassine01937035 : RT @calciomercatoit: ?? Le UFFICIALI di #UdineseSalernitana: Udinese (3-5-2) - Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Perez, Pereyra, Walace, Mak… - TuttoSalerno : Udinese, Masina: ' Sarà un match complicato, arriviamo fiduciosi...' - calciomercatoit : ?? Le UFFICIALI di #UdineseSalernitana: Udinese (3-5-2) - Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Perez, Pereyra, Walace,… - sportli26181512 : Udinese, Masina: 'Siamo fiduciosi, vogliamo fare meglio dello scorso anno': L'esterno dell'Udinese Adam Masina ha p… - Udinese_1896 : #UdineseSalernitana, Adam #Masina: “Partita calda. Vogliamo migliorarci”. Le parole del bianconero prima della gara… -

Calciomercato.com

...Formazioni(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All.: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Bijol, Benkovic,, ...A dire il vero, fra i titolari in campo c'era per l'anche Adam, titolare di un passaporto italiano. Ma l'esterno sinistro dell'è nato in Marocco e gioca per la nazionale del ... Udinese, Masina: 'Siamo fiduciosi, vogliamo fare meglio dello scorso anno' L'esterno dell'Udinese Adam Masina ha parlato al sito ufficiale del club bianconero prima della gara contro la Salernitana: "Sarà una partita delicata, arriviamo fiduciosi dopo la performance di ...StampaParte oggi alle 18:30 la seconda giornata di Serie A 2022/23. Il primo match di questo turno di campionato sarà Udinese-Salernitana. Sottil ripartirà dall’importante primo tempo di San Siro, qua ...