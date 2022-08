Udinese | le pagelle di CM | Silvestri il migliore | Perez da incubo | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 20:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:8 – Quando il portiere è ilin campo si capisce già che tipo di partita è stata. L’estremo difensore bianconero salva in più occasioni. Becao 6,5 – Nelle retroguardia bianconera è quello che va meglio. Centesima presenza con la maglia dell’, traguardo importante. Bijol s.v. – Solo 20? in campo. Costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio. Dal 24? Nuytinck 6 – Entra a freddo ma si fa trovare pronto. Partita senza sbavature. Masina 6 – Sottil lo schiera nei tre dietro. Solido e preciso in chiusura. Dal suo lato la Salernitana non trova mai il varco.4 – Calcione senza senso da dietro a Mazzocchi, cartellino rosso più che meritato. Errore pesantissimo per l’argentino che condiziona ovviamente ...