Ucraina, Putin: 'ok ispettori a Zaporizhzhia' (Di sabato 20 agosto 2022) - Il presidente russo è pronto a dare il via libera alla missione dell'Agenzia Internazionale dell'Agenzia Atomica nella centrale nucleare più grande d'Europa. Forse già a inizio ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 agosto 2022) - Il presidente russo è pronto a dare il via libera alla missione dell'Agenzia Internazionale dell'Agenzia Atomica nella centrale nucleare più grande d'Europa. Forse già a inizio ...

TgLa7 : La presidenza della Repubblica francese ha confermato che il presidente russo, Vladimir #Putin, ha dato il suo acco… - aldotorchiaro : Propongo a esperti una chiave di analisi dei programmi elettorali: trova i punti di #Putin. No a produzione energet… - TgLa7 : Cnn Turk, Mosca apre a un incontro Putin-Zelensky ++ Fonti russe, i leader possono discutere road map per la pace #Ucraina - DeniLuisa : RT @Cambiacasacca: Il fatto che entro breve saremo senza gas non dipende da putin, non dipende dall'ucraina, dipende da quegli incompetenti… - LucaPedercini : @vladiluxuria Purtroppo c’è molto di più: la propaganda di Putin che colpisce un altro leader europeo fortemente sc… -