Ucraina: Pentagono annuncia invio altro pacchetto di armi, per 755 milioni di dollari (Di sabato 20 agosto 2022) Il Pentagono ha annunciato una nuova tranche di aiuti militari all'Ucraina per 775 milioni di dollari, comprese munizioni per i lanciarazzi Himars e Howitzers

