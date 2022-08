Ucraina, Mosca accusa: Kiev ha usato sostanze chimiche contro le nostre truppe (Di sabato 20 agosto 2022) Le forze ucraine hanno utilizzato agenti chimici contro le truppe russe. L’accusa arriva dal ministero della Difesa russo, come riporta Tass. Il regime di Zelensky, sostiene il ministero della Difesa russo, ha autorizzato l’uso di sostanze chimiche ed un certo numero di militari russi in servizio nella regione di Zaporizhzhia sono stati portati in ospedale con segni di avvelenamento. “Sui militari ricoverati, sono state riscontrate tracce della tossina botulinica di tipo B”, hanno spiegato le fonti del ministero della Difesa russo, riferisce sempre Tass. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che gli specialisti del Main Research and Testing Institute of Military Medicine a San Pietroburgo hanno condotto un’ulteriore analisi, che ha confermato inequivocabilmente la “presenza di veleno organico di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) Le forze ucraine hanno utilizzato agenti chimicilerusse. L’arriva dal ministero della Difesa russo, come riporta Tass. Il regime di Zelensky, sostiene il ministero della Difesa russo, ha autorizzato l’uso died un certo numero di militari russi in servizio nella regione di Zaporizhzhia sono stati portati in ospedale con segni di avvelenamento. “Sui militari ricoverati, sono state riscontrate tracce della tossina botulinica di tipo B”, hanno spiegato le fonti del ministero della Difesa russo, riferisce sempre Tass. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che gli specialisti del Main Research and Testing Institute of Military Medicine a San Pietroburgo hanno condotto un’ulteriore analisi, che ha confermato inequivocabilmente la “presenza di veleno organico di ...

