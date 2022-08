Ucraina, l’Europa ha pagato 170 miliardi in più di costi energetici. La Russia spinge alla de-dollarizzazione (Di sabato 20 agosto 2022) È boom di importazioni di petrolio e carbone russi in Cina negli ultimi tre mesi, come emerge dai dati dell’Ufficio delle dogane cinese. Per il terzo mese consecutivo la Russia è risultato il primo fornitore di petrolio della Cina e a luglio Pechino ne ha acquistato 7,15 milioni di tonnellate, il 7,6 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le importazioni di carbone sono aumentate del 14 per cento, arrivando a 7,42 milioni di tonnellate, il picco degli ultimi cinque anni. “l’Europa in meno di un anno ha pagato al resto del mondo 170 miliardi di euro in più (pari all’1,3% del Pil europeo), in termini di maggior esborso complessivo, a causa degli aumenti dei prezzi energetici e – segnala un documento del Centro studi di Unimpresa centrato sullo scenario economico internazionale – ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) È boom di importazioni di petrolio e carbone russi in Cina negli ultimi tre mesi, come emerge dai dati dell’Ufficio delle dogane cinese. Per il terzo mese consecutivo laè risultato il primo fornitore di petrolio della Cina e a luglio Pechino ne ha acquistato 7,15 milioni di tonnellate, il 7,6 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le importazioni di carbone sono aumentate del 14 per cento, arrivando a 7,42 milioni di tonnellate, il picco degli ultimi cinque anni. “in meno di un anno haal resto del mondo 170di euro in più (pari all’1,3% del Pil europeo), in termini di maggior esborso complessivo, a causa degli aumenti dei prezzie – segnala un documento del Centro studi di Unimpresa centrato sullo scenario economico internazionale – ...

