Ucraina, 007 Gb: “Russi fermi in Donbass, situazione non cambierà a breve” (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’ultima settimana ha visto solo cambiamenti minimi nel controllo territoriale lungo la linea del fronte. Nel Donbass, dopo piccoli avanzamenti dall’inizio di agosto, le forze russe si sono avvicinate alla periferia della città di Bakhmut, ma non hanno ancora fatto irruzione nell’abitato. È improbabile che la situazione cambi significativamente nella prossima settimana”. E’ quanto scrive l’intelligence britannica nel consueto aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina, affermando che “le forze russe, per ora, sono probabilmente pronte solo a intraprendere limitati assalti locali, raramente coinvolgendo più di una compagnia di truppe”. “La Russia non ha compiuto grandi sforzi per avanzare nei settori di Zaporizhzhia o Kharkiv” fa sapere inoltre l’intelligence britannica, ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’ultima settimana ha visto solo cambiamenti minimi nel controllo territoriale lungo la linea del fronte. Nel, dopo piccoli avanzamenti dall’inizio di agosto, le forze russe si sono avvicinate alla periferia della città di Bakhmut, ma non hanno ancora fatto irruzione nell’abitato. È improbabile che lacambi significativamente nella prossima settimana”. E’ quanto scrive l’intelligence britannica nel consueto aggiornamento sulladella guerra in, affermando che “le forze russe, per ora, sono probabilmente pronte solo a intraprendere limitati assalti locali, raramente coinvolgendo più di una compagnia di truppe”. “Laa non ha compiuto grandi sforzi per avanzare nei settori di Zaporizhzhia o Kharkiv” fa sapere inoltre l’intelligence britannica, ...

bettadigiulio : RT @Adnkronos: 'No grandi sforzi russi per avanzare su #Zaporizhzhia e Kharkiv'. #Ucraina - telodogratis : Ucraina, 007 Gb: “Russi fermi in Donbass, situazione non cambierà a breve” - Adnkronos : 'No grandi sforzi russi per avanzare su #Zaporizhzhia e Kharkiv'. #Ucraina - HrechukV : RT @Slake761: Ucraina, 007 Gb: 'Russi fermi in Donbass, situazione non cambierà a breve' - fisco24_info : Ucraina, 007 Gb: 'Russi fermi in Donbass, situazione non cambierà a breve': (Adnkronos) - 'No grandi sforzi russi p… -