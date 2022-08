Uccisa nel Varesotto, l’uomo arrestato testimoniò per il processo della strage di Erba: “Olindo Romano mi disse che era innocente” (Di sabato 20 agosto 2022) Si chiama Sergio Domenichini e ha 66 anni: è stato arrestato per l’omicidio della pensionata 73enne Carmela Fabocchi. La donna è stata Uccisa sull’ingresso di casa di Malnate con dei colpi di un vaso da fiori alla testa. È emerso che Domenichini aveva deposto nel 2008 davanti alla Corte d’assise di Como nel corso del processo sulla strage di Erba (quattro morti fra cui un bambino di due anni e un ferito grave) che portò alla condanna definitiva dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. “Ero nella cella di fronte – disse allora in aula Domenichini, detenuto per droga -. Non mi ha mai accennato a quello di cui era accusato, lo seppi dai giornali. Mi disse sempre di essere innocente e che non aveva fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Si chiama Sergio Domenichini e ha 66 anni: è statoper l’omicidiopensionata 73enne Carmela Fabocchi. La donna è statasull’ingresso di casa di Malnate con dei colpi di un vaso da fiori alla testa. È emerso che Domenichini aveva deposto nel 2008 davanti alla Corte d’assise di Como nel corso delsulladi(quattro morti fra cui un bambino di due anni e un ferito grave) che portò alla condanna definitiva dei coniugie Rosa Bazzi. “Ero nella cella di fronte –allora in aula Domenichini, detenuto per droga -. Non mi ha mai accennato a quello di cui era accusato, lo seppi dai giornali. Misempre di esseree che non aveva fatto ...

PupiaTv : Donna uccisa nel Varesotto con un vaso da fiori: arrestato un conoscente - infoitinterno : Uccisa in casa nel Varesotto, lo strano legame del presunto omicida con Olindo e Rosa (e la strage di Erba) - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Uccisa in casa nel Varesotto, lo strano legame del presunto omicida con Olindo e Rosa (e la strage di Erba) https://t.c… - Gazzettino : Uccisa in casa nel Varesotto, lo strano legame del presunto omicida con Olindo e Rosa (e la strage di Erba) - Paolo_Versa1 : Anziana uccisa nel varesotto, fermato un conoscente: “Colpita alla testa nove volte con un vaso di fiori”… -