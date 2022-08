Tutti pazzi di Azzi, anche lo Spezia si inserisce nella corsa al brasiliano (Di sabato 20 agosto 2022) Protagonista della promozione in B del Modena è Azzi, che ha attirato su di sé le attenzioni di Spezia e Atalanta Protagonista della promozione in B del Modena è Azzi, che ha attirato su di sé le attenzioni di Spezia e Atalanta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche i liguri si sarebbero segnati nella corsa al brasiliano dei canarini. L’Atalanta non ha ancora trovato l’accordo e ha chiuso per Soppy dell’Udinese ma vorrebbe anche Azzi per la fascia mancina. I liguri, però, fanno sul serio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Protagonista della promozione in B del Modena è, che ha attirato su di sé le attenzioni die Atalanta Protagonista della promozione in B del Modena è, che ha attirato su di sé le attenzioni die Atalanta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,i liguri si sarebbero segnatialdei canarini. L’Atalanta non ha ancora trovato l’accordo e ha chiuso per Soppy dell’Udinese ma vorrebbeper la fascia mancina. I liguri, però, fanno sul serio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

