Tuffi grandi altezze | Europei Roma 2022 | Popovici è medaglia d’oro | bronzo per De Rose

giomalago : Gioie europee #ItaliaTeam senza limiti! #Tuffi d'oro a #Roma2022 con l'exploit #Pellacani, bronzo #Cosetti dalle gr… - sportface2016 : #Tuffi grandi altezze, Europei #Roma2022: #Popovici è medaglia d'oro, bronzo per #DeRose - LiaCapizzi : Il BRONZO di Alessandro De Rose nei tuffi Grandi Altezze (27m). Gli avevano dato del matto quando si è avventurato… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ??#AlessandroDeRose vince la medaglia di bronzo nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di nuoto di Roma con il punteggio d… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto, Europei, tuffi: bronzo per De Rose nelle grandi altezze -

Gli Europei sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW LIVE LA DECIMA GIORNATA DEGLI EUROPEI ALESSANDRO DE ROSE (20 agosto) Bronzo neidallealtezze (27 metri) LORENZO MARSAGLIA ...Sono arrivatesoddisfazioni ancora dai. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci regalano un favoloso bis e, dopo il secondo e il terzo posto dal metro, sono d'oro e di bronzo dai 3 metri ...(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Alessandro De Rose vince la medaglia di bronzo nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di nuoto di Roma con il punteggio di 416.45. Oro e argento ai due romeni Popovici e ...Non è estate senza un tuffo in piscina. E anche se la bella stagione sta per finire, Marsica Sporting Center di Avezzano non si ferma e ingrana la marcia per dare un pizzico di frenesia alla quotidian ...