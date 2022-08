Tuffi grandi altezze, Alessandro De Rose: “Ero molto nervoso, ma sulla piattaforma non ero da solo” (Di sabato 20 agosto 2022) Alessandro De Rose compie una bella impresa e si aggiudica una storica medaglia di bronzo nella competizione maschile dei Campionati Europei di Tuffi grandi altezze 2022 a Roma, regalando all’Italia l’ennesimo podio di una rassegna continentale casalinga già trionfale. Il trentenne calabrese, già bronzo mondiale nel 2017 a Budapest, ha guadagnato tre posizioni in classifica generale grazie ai due Tuffi odierni (era 6° a metà competizione) chiudendo così in terza posizione a quota 416.45, dietro alla coppia rumena composta da Constantin Popovici (455.70) e Catalin-Petru Preda (436.20). “Provo un sensazione di libertà totale. Ero molto nervoso per questa gara. sulla piattaforma ero da solo, però in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)Decompie una bella impresa e si aggiudica una storica medaglia di bronzo nella competizione maschile dei Campionati Europei di2022 a Roma, regalando all’Italia l’ennesimo podio di una rassegna continentale casalinga già trionfale. Il trentenne calabrese, già bronzo mondiale nel 2017 a Budapest, ha guadagnato tre posizioni in classifica generale grazie ai dueodierni (era 6° a metà competizione) chiudendo così in terza posizione a quota 416.45, dietro alla coppia rumena composta da Constantin Popovici (455.70) e Catalin-Petru Preda (436.20). “Provo un sensazione di libertà totale. Eroper questa gara.ero da, però in ...

giomalago : Gioie europee #ItaliaTeam senza limiti! #Tuffi d'oro a #Roma2022 con l'exploit #Pellacani, bronzo #Cosetti dalle gr… - nhanguyen789 : Soffrendo di vertigini, i tuffi dalle grandi altezze sono un'angoscia per me. Complimenti a De Rose per il bronzo. - News24_it : Europei nuoto: tuffi; bronzo De Rose grandi altezze - Agenzia ANSA - RaiSport : Tuffi grandi altezze: bronzo per Alessandro De Rose Guarda il video ?? - muffin916 : RT @Agenzia_Ansa: Alessandro De Rose vince la medaglia di bronzo nei tuffi dalle grandi altezze agli Europei di nuoto di Roma con il punteg… -