Tre libri da collezione di grandi maestri dell’arte su carta

(Di sabato 20 agosto 2022) Martin Margiela è un genio, lo sanno tutti, ma non tutti sanno che è un grande artista. Il primo libro di questa selezione è proprio il suo Artist’s Book realizzato con Irma Boom, altro genio, che raccoglie la documentazione della mostra di opere d’arte di Margiela, noto ai più come stilista. Oltre ad essere estremamente sintetico nella presentazione delle immagini è – come solo Margiela ha sempre saputo fare – “marcio”, quasi povero ma con grande fascino e senso estetico, con tanto di inserimento, a mano, in ogni copia di innumerevoli post-it. La stessa attenzione maniacale la ritroviamo nel volume edito da Patrick Frey che, come spesso accade, realizza un libro ricco di fascino, il cui progetto grafico è affidato a Marie Lusa che crea il giusto ritmo alle immagini raccolte negli anni di tutte le performance di Monster Chetwynd, giocano graficamente con fotografie e documentazione. La ...

Martin Margiela, Monster Chetwynd e John Bock: tre artisti per tre art-book dal grande fascino estetico, fotografico e documentaristico ...Lunedì 22 agosto 2022, alle ore 21, si terrà a Trecastelli, nel Centro Storico di Castel Colonna, LIBERI LIBRI VIVENTI Libri che parlano, raccontano, emozionano. L'evento, a cura dell'Associazione Con ...