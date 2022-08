Traffico Roma del 20-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare al momento sul grande raccordo anulare su tutte le consolari è chiusa da ieri a causa di un muro pericolante via della Lungara tra la salita del Buon Pastore e la salita della Lungara in zona San Pietro chiusa per lavori sulle condotte idriche via Paolo II per quanto riguarda i trasporti proseguono i lavori sulla linea fl1 Orte Fiumicino fino alle 21 agosto la linea ferroviaria interrotta traOstiense e Fiumicino aeroporto sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio bus sostitutivo per il Galli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...