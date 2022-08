Totti-Blasi, la figlia Chanel sbotta sui social: «Non c'è cosa più bella dell'indifferenza» (Di sabato 20 agosto 2022) La secondogenita di casa Totti ha pubblicato un video su TikTok corredato da un commento con cui sembra voler difendere i genitori dagli infiniti pettegolezzi sul loro divorzio: «Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, perché sai quanto vali e quanto valgono le persone» Leggi su vanityfair (Di sabato 20 agosto 2022) La secondogenita di casaha pubblicato un video su TikTok corredato da un commento con cui sembra voler difendere i genitori dagli infiniti pettegolezzi sul loro divorzio: «Non c’èpiùdi essere indifferente a ciò che vedi e senti, perché sai quanto vali e quanto valgono le persone»

