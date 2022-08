Totti Blasi | la figlia Chanel furiosa sui social | “Non…”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 20 agosto 2022)è molto attiva sui, e sceglie spesso TikTok per raccontare la sua quotidianità. I followers la seguono con attenzione ed è per questo motivo che il suo nome occupa nuovamente i titoli della cronaca rosa per una presunta frecciatina ‘piccata’ lanciata attraverso il suo profilo TikTok. La storia d’amore tra Francesco… L'articolo proviene da Velvet Gossip.