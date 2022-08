Torino, tre nomi per il centrocampo di Juric (Di sabato 20 agosto 2022) Il Torino cerca un centrocampista e guarda in casa Udinese. Secondo Tuttosport, i granata vogliono Jean-Victor Makengo. La richiesta è... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Ilcerca un centrocampista e guarda in casa Udinese. Secondo Tuttosport, i granata vogliono Jean-Victor Makengo. La richiesta è...

sportli26181512 : Torino, tre nomi per il centrocampo di Juric: Il Torino cerca un centrocampista e guarda in casa Udinese. Secondo T… - lagenda70889069 : Torino: auto si schianta contro un ponteggio di otto piani, tre feriti Primo Piano, SOS, TG24, #viagottardo, auto,… - lacittanews : TORINO - La 2ª giornata di Serie B prosegue stasera con tre partite alle 20.45 (su - VeraNotizia : Tra stoffe e fiori per celebrare ad arte (anche fuori Torino) la festa dei lavoratori L’idea di celebrare questa ri… - di_seya : @CaterinaNigra Bene Io sono uno juventino ereditato nel senso che non mi reco da Milano a Torino per vedere la Juve… -