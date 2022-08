Torino, subito convocato Schuurs (Di sabato 20 agosto 2022) La lista dei convocati di Juric per la sfida del Torino contro la Lazio: il neo acquisto Perr Schuurs subito a disposizione Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati del Torino in vista della sfida contro la Lazio. Prima presenza per il neo acquisto Perr Schuurs, subito a disposizione del tecnico granata. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Djidji, Vojvoda, Aina, Singo Centrocampisti: Bayeye, Segre, Lukic, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Adopo, Ricci, Garbett, Linetty Attaccanti: Sanabria, Pellegri, Seck, Radonjic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) La lista dei convocati di Juric per la sfida delcontro la Lazio: il neo acquisto Perra disposizione Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati delin vista della sfida contro la Lazio. Prima presenza per il neo acquisto Perra disposizione del tecnico granata. Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic Difensori:, Buongiorno, Rodriguez, Djidji, Vojvoda, Aina, Singo Centrocampisti: Bayeye, Segre, Lukic, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Adopo, Ricci, Garbett, Linetty Attaccanti: Sanabria, Pellegri, Seck, Radonjic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

