Torino, piangono la mamma morta in Rsa. Ma nella bara c'era la vicina di letto (Di sabato 20 agosto 2022) Hanno pianto la mamma morta e organizzato il funerale, ma la congiunta, pur avendo 101 anni, era viva, ospite della casa di riposo dove da un paio di giorni era stata trasferita dopo le dimissioni ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 agosto 2022) Hanno pianto lae organizzato il funerale, ma la congiunta, pur avendo 101 anni, era viva, ospite della casa di riposo dove da un paio di giorni era stata trasferita dopo le dimissioni ...

infoitinterno : Torino: piangono la mamma morta nella Rsa, ma nella bara c’è la vicina di letto - Eli74505503 : Non è la prima volta... - bizcommunityit : Torino, piangono la madre morta nella Rsa, ma è viva: nella bara c'è la vicina di letto - Bettabetta59 : RT @Vince7914: L'importante è che per entrare in RSA avevano il GREENPASS - LisaTorna : RT @Vince7914: L'importante è che per entrare in RSA avevano il GREENPASS -