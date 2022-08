Torino-Lazio | vince la noia | uno 0-0 senza emozioni

(Di sabato 20 agosto 2022)(ITALPRESS) – Reti inviolate e pochenella sfida tra, che ha aperto la seconda giornata di Serie A nell'anticipo del sabato pomeriggio. Il risultato resta inchiodato sullo 0-0 e le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. Nè la squadra di Juric nè quella di Sarri riescono a ripetersi dopo la vittoria in apertura di campionato una settimana fa. Partita ostica all'Olimpico Grande, con un primo tempo per larga parte bloccato e qualche guizzo personale ad accendere i ritmi. Potente la conclusione di Sanabria, dopo neanche dieci minuti, di un niente alla destra di Provedel, titolare per la squalifica di Maximiano. Lacresce più alla lunga distanza e sul tabellino fa registrare un'unica occasione davvero pericolosa. Al 24? Marusic ...

- Lasi ferma sullo 0 - 0 contro il. Niente bis in questo inizio di stagione dopo la vittoria sul Bologna. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato la sfida: " Ci ...Ivan Juric è soddisfatto del suo: dopo la bella vittoria di Monza, un pari contro lacontro laprevalendo per lunghi tratti sul piano del gioco. "Fino al 60' - commenta Juric - abbiamo fatto un'ottima gara, poi ...Una Lazio, di nuovo, a due facce: troppo passiva nel primo tempo dove subisce continuamente il pressing asfissiante del Torino, più coraggiosa e ricca di idee nel secondo dove prima Milinkovic-Savic e ..."Andiamo via con un po' di rammarico, le statistiche parlano di 6 palle gol a 1 per noi, ma sono soddisfatto. Il mio bilancio sulla panchina della Lazio I voti non mi sono mai piaciuti, l'aspet- to ...