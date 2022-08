Torino-Lazio | le probabili formazioni del match

(Di sabato 20 agosto 2022) Parte oggi alle 18:30 la seconda giornata di Serie A 2022/23. Il primodi questo turno di campionato sarà. Le due squadre hanno iniziato in modo diverso questa competizione, una dominando la propria partita, l’altra rimontando solo nel finale il risultato a sfavore. Il nuovo Toro di Juric è pronto a sorprendere la squadra ormai strutturata di Sarri, che ancora deve inserire perfettamente i nuovi acquisti. Juric riconferma 8 giocatori sugli 11 che hanno giocato la prima contro il Monza. Da segnalare l’inserimento dell’ormai ex capitano Lukic, dopo le discussioni in merito ad una sua possibile cessione, e del nuovo acquisto Nikola Vlasic al posto di Miranchuk indisponibile. Per lainvece Provedel prenderà il posto dello squalificato Maximiano dal primo minuto. Mentre tutti i giocatori di ...

