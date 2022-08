Torino-Lazio 0-0 | Sarri | “A volte gli arbitri se le cercano”

Leggi su 11contro11

(Di sabato 20 agosto 2022) L’allenatore della, Maurizio, ha parlato al termine del pareggio per zero a zero contro ildi Ivan Juric.: “Non era una gara semplice” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi centrocampisti: “Hanno fatto una partita di sofferenza nella prima mezzora, soprattutto nella prima pressione, difficile da superare. In più dovevamo scendere tanto sulle seconde palle perchè il loro portiere rinviava lunghissimo. Non era una gara semplice per i nostri centrocampisti ma sono abbastanza soddisfatto, Vecino era alla prima partita e Milinkovic lo vedo dello stesso periodo dell’anno scorso. Marcos Antonio Si è mosso bene, è entrato quando ilera in calo, meno fisico e più adatto a lui“. Su Luis Alberto e Cancellieri: ...