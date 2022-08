Torino | Juric | 'Potevamo incidere di più Visto Buongiorno?'

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Juric a @DAZN_IT nel post partita di #TorinoLazio: “#Buongiorno è molto serio, è stato penalizzato l'anno scor… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Juric a @DAZN_IT nel post partita di #TorinoLazio: “È stato un periodo difficile per la mancanza dei giocatori… -

AGI -e Lazio si annullano e non vanno oltre uno 0 - 0 nella sfida valevole per la seconda giornata di Serie A, dopo le rispettive vittorie all'esordio con Monza e Bologna. Le squadre die ...Né la squadra diné quella di Sarri riescono a ripetersi dopo la vittoria in apertura di campionato una settimana fa. Partita ostica all'Olimpico Grande, con un primo tempo per larga ...Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita con la Lazio: "Un punto positivo. Per 60 minuti abbiamo fatto bene, poi abbiamo perso una palla nel mezzo da ...La Lazio conclude la partita con un amaro pareggio contro un Torino molto aggressivo. Una buona fase difensiva e delle chiare occasioni da gol non sono bastate alla squadra targata Sarri per ribaltare ...