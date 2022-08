junews24com : Buongiorno 'dimentica' Bremer: «Ottimo giocatore, ma ora è passato» - - sportli26181512 : Torino, Buongiorno: 'Bremer è il passato, io e Schuurs abbiamo voglia di dimostrare': Alessandro Buongiorno, difens… - marinabeccuti : Le pagelle di Torino-Lazio: Vanja salva tre volte la sua porta. Buongiorno neutralizza Immobile. Singo perde il con… - Torinogranatait : Le pagelle di Torino-Lazio: Vanja salva tre volte la sua porta. Buongiorno neutralizza Immobile. Singo perde il con… - laziopress : Torino-Lazio| Buongiorno nel post partita: “È un punto positivo, c’è un pò di rammarico per il gol mancato”… -

Calciomercato.com

Tabellino- LAZIO 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): V. Milinkovic - Savic 6.5; Djidji 6.5,6.5, Rodriguez 6; Singo 5.5 (72' st Lazaro 6), Ricci 6, Linetty 6 (27' st Lukic 6), Aina 5.5; ...Commenta per primo- Lazio 0 - 0 Milinkovic - Savic 6 : corre pochi pericoli e si fa trovare pronto nelle rare ...7,5 : non fa vedere un pallone a Immobile per 90 minuti. Guida la ... Torino, Buongiorno: 'Bremer è il passato, io e Schuurs abbiamo voglia di dimostrare' Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita fra il suo Torino e la Lazio, terminata col risultato di 0-0. "Un punto positivo", secondo l'allenatore croato: "per 60 minuti abbia ...Torino-Lazio 0-0 Torino: V. Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Singo 5.5 (72' st Lazaro 6), Ricci 6, Linetty 6 (27' st Lukic 6), ...