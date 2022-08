Terzo polo | non solo Renzi e Calenda | è stretta finale sui candidati Boschi e Carfagna al Sud

Linkiesta : Attuare il #Pnrr e l’Agenda #Draghi (con Draghi presidente del Consiglio) Il leader di @Azione_it presenta al Sena… - ilfoglio_it : Cosa c’è nel programma della coalizione tra Azione e Italia Viva. Energia, sud, lavoro, merito, clima. Un buon mix - Linkiesta : Non siamo terzo, ma un nuovo polo, dice @sandrogozi | #ElezioniPolitiche22 - rob_arci : RT @mariamacina: 'Il Tg2 ieri ha dedicato un intero servizio a Matteo Salvini, oggi riserva solo 27 secondi al programma del Terzo Polo pre… - Catia05605065 : RT @mrcllznn: @berlusconi Siete finiti. Il centro non siete più voi, ma il terzo polo. Avete fatto cadere un governo efficiente per seguire… -

Sulla propaganda del Pd e del, poi, la Ferro ha aggiunto quanto segue: "Questa è una campagna elettorale in cui c'è un centrosinistra, e qualcos'altro che non saprei definire, che pensa ...A questo punto l'unica speranza è che Emiliano dopo aver fatto le liste del Pd, non faccia anche quelle per il. Proprio Renzi che ha deciso di iniziare la campagna elettorale a Melendugno, ...Anche per il terzo polo i tasselli iniziano ad andare al proprio posto. Ieri infatti, nel corso dell'ennesima inevitabile riunione, Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno raggiunto ...Difficile sostenere di non essere una costola del centrosinistra quando si trova una quadra con il Partito democratico per le candidature in tre collegi uninominali valevoli per il Senato.