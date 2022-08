Corriere : Terremoto nella zona di Reggio Emilia, scossa di magnitudo 3,2 - Adnkronos : Scossa di #terremoto a #ReggioEmilia. #ultimora - CaressaGiovanni : #Terremoto oggi #reggioemilia, scossa di magnitudo 3.2 - - telodogratis : Terremoto oggi Reggio Emilia, scossa di magnitudo 3.2 - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Terremoto nella zona di Reggio Emilia, scossa di magnitudo 3,2 -

Una scossa didi magnitudo 3.2 è stata registrata a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, alle 20.12 a una profondità di 9 km. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv - Roma. Al momento nella zona interessata dalla scossa in provincia di Reggio Emilia non si registrano danni a persone o cose.a , scossa di magnitudo 3.2. Il sisma è avvenuto a Bagnolo in Piano (RE), il 20 - 08 - 2022 alle ore 20.12 e ha una profondità di 9 km. Ilè stato localizzato da Sala Sismica INGV - Roma. Al momento nella zona interessata dalla scossa in provincia di Reggio Emilia non si registrano danni a persone o cose.Terremoto a Reggio Emilia, scossa di magnitudo 3.2. Il sisma è avvenuto a Bagnolo in Piano (RE), il 20-08-2022 alle ore 20.12 e ha una profondità di 9 km. Il ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7ef921da-d8aa-5a5b-ec65-e94affa9e9 ...