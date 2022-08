Terrario fai da te | Usa solo materiali riciclati | Niente di più creativo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 20 agosto 2022) Ecco come realizzare un fantastico, grazie al fai da te, utilizzando: approfondiamo insieme!Ilè un contenitore per piante, di tanti tipi differenti, che si può realizzare con numerosi oggetti, in modo creativo. Non, può essere anche di grande o piccola dimensione, la scelta è vostra! In questo articolo, vi mostreremo come realizzare dei terrari, grazie al riciclo creativo. Cominciamo!fai da te: grazie al ricicloCalice o bicchiere di vetro Un minirealizzato con un calice di vino! Piccolo e grazioso, perfetto da sistemare vicino ad una finestra, in un angolino della stanza.di più bello, potete anche sostituire il calice con un ...