Tennistavolo, Europei 2022: decise le finali dei tornei di singolare ed assegnate le medaglie di bronzo (Di sabato 20 agosto 2022) Oggi, sabato 20 agosto, sono state assegnate ai semifinalisti perdenti le quattro medaglie di bronzo nelle specialità olimpiche di singolare maschile e singolare femminile agli Europei individuali 2022 di Tennistavolo, che si stanno disputando nell’ambito degli European Championships 2022, in corso a Monaco di Baviera, in Germania. Nel torneo femminile l’austriaca Sofia Polcanova (3) supera la tedesca Sabine Winter (14) per 4-3 (11-9, 11-3, 6-11, 14-12, 9-11, 9-11, 12-10) e domani affronterà per il titolo l’altra teutonica Nina Mittelham (2), che elimina la connazionale Shan Xiaona (4) per 4-1 (11-3, 5-11, 11-3, 11-6, 13-11). Nel torneo maschile il tedesco Qiu Dang (4) batte lo svedese Mattias Falck (15) per 4-1 (11-6, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Oggi, sabato 20 agosto, sono stateai semisti perdenti le quattrodinelle specialità olimpiche dimaschile efemminile agliindividualidi, che si stanno disputando nell’ambito degli European Championships, in corso a Monaco di Baviera, in Germania. Nel torneo femminile l’austriaca Sofia Polcanova (3) supera la tedesca Sabine Winter (14) per 4-3 (11-9, 11-3, 6-11, 14-12, 9-11, 9-11, 12-10) e domani affronterà per il titolo l’altra teutonica Nina Mittelham (2), che elimina la connazionale Shan Xiaona (4) per 4-1 (11-3, 5-11, 11-3, 11-6, 13-11). Nel torneo maschile il tedesco Qiu Dang (4) batte lo svedese Mattias Falck (15) per 4-1 (11-6, ...

