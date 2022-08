Tennis: Torneo Vancouver. Bronzetti centra la semifinale (Di sabato 20 agosto 2022) La romagnola batte in due set Kasintseva, ora trova la svedese Peterson Vancouver (CANADA) - Lucia Bronzetti centra la semifinale all'"Odlum Brown Vanopen", WTA di categoria 125k (assimilabile ai ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) La romagnola batte in due set Kasintseva, ora trova la svedese Peterson(CANADA) - Lucialaall'"Odlum Brown Vanopen", WTA di categoria 125k (assimilabile ai ...

AlfonsoFofo60 : RT @D10sAndrea: La morale e gli insulti dei tifosi della giuve perché ho postato la locandina di un torneo di calcio tennis in provincia di… - Alenize82 : @nicoo1402 @alevilla1978 @Alexbaro99 Spiccano quei momenti, ma succede in tantissimi match di ogni torneo. È la nor… - Deiana_Luca9 : RT @TennisWorldit: Carlos Alcaraz segna un nuovo record a Cincinnati: lo spagnolo come Andy Murray: Nel torneo 1000 statunitense, il numero… - TennisWorldit : Carlos Alcaraz segna un nuovo record a Cincinnati: lo spagnolo come Andy Murray: Nel torneo 1000 statunitense, il n… - Roby561006681 : @D10sAndrea Anche li fanno un torneo di calcio tennis Genio ? Torneo sostenuto dalla Coppia Alemao Carmando .. in palio 500 lire d’epoca .. -