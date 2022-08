Tennis: Torneo Cincinnati. Pegula ko, Sabalenka - Garcia in semifinale (Di sabato 20 agosto 2022) Nell'altra sfida sul cemento americano se la vedranno Kvitova e Keys Cincinnati (USA) - Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 6, e la francese Caroline Garcia a sfidarsi nella ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Nell'altra sfida sul cemento americano se la vedranno Kvitova e Keys(USA) - Saranno la bielorussa Aryna, testa di serie numero 6, e la francese Carolinea sfidarsi nella ...

Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Cincinnati. Semifinale per Tsitsipas, Norrie e Coric - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Vancouver. Bronzetti centra la semifinale - AlfonsoFofo60 : RT @D10sAndrea: La morale e gli insulti dei tifosi della giuve perché ho postato la locandina di un torneo di calcio tennis in provincia di… - Alenize82 : @nicoo1402 @alevilla1978 @Alexbaro99 Spiccano quei momenti, ma succede in tantissimi match di ogni torneo. È la nor… - Deiana_Luca9 : RT @TennisWorldit: Carlos Alcaraz segna un nuovo record a Cincinnati: lo spagnolo come Andy Murray: Nel torneo 1000 statunitense, il numero… -