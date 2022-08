Tennis, Rafa Nadal è già qualificato per le ATP Finals 2022: a Torino sarà di scena anche lo spagnolo (Di sabato 20 agosto 2022) Rafa Nadal sarà alle ATP Finals 2022. La notizia aveva solamente bisogno dell’ufficialità, ma il 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, ha avuto la conferma che la sua qualificazione al torneo di Torino, con al via gli otto migliori della stagione, è già stata messa in archivio. Per il nativo di Manacor, che si sta preparando per l’assalto agli US Open, non solo è arrivato il pass per le Nitto ATP Finals, ma lo ha fatto per primo. Il limite dei punti per sbarcare a Torino è di 5425, con lo spagnolo che, già ora, veleggia a quota 5630. Un traguardo reso pressoché scontato visti i successi degli Australian Open e del Roland Garros, che permettono ora a Rafa di concentrarsi solamente su Flushing Meadows nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)alle ATP. La notizia aveva solamente bisogno dell’ufficialità, ma il 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, ha avuto la conferma che la sua qualificazione al torneo di, con al via gli otto migliori della stagione, è già stata messa in archivio. Per il nativo di Manacor, che si sta preparando per l’assalto agli US Open, non solo è arrivato il pass per le Nitto ATP, ma lo ha fatto per primo. Il limite dei punti per sbarcare aè di 5425, con loche, già ora, veleggia a quota 5630. Un traguardo reso pressoché scontato visti i successi degli Australian Open e del Roland Garros, che permettono ora adi concentrarsi solamente su Flushing Meadows nelle ...

Atp Finals di Torino, importante novità per Rafael Nadal: è ufficiale Infatti, Rafa è il primo giocatore a ottenere la qualificazione per le prossime Nitto Atp Finals, riservate ai migliori otto giocatori di ogni anno (attraverso la classifica Race che conta tutti i ... Alcaraz, altro blackout: a Cincinnati fa festa Norrie ...punto Alcaraz ha tirato fuori cuore e classe iniziando di fatto a giocare grazie al proprio tennis ... Norrie affronterà in semifinale il croato Borna Coric , che dopo aver sorpreso Rafa Nadal al primo ... Gazzetta del Sud Atp Finals di Torino, importante novità per Rafael Nadal: è ufficiale Arriva l'ufficialità Il 36enne ha potuto avere nelle scorse ore l'ufficialità che tanto desiderava. Infatti, Rafa è il primo giocatore a ottenere la qualificazione per le prossime Nitto Atp Finals, ... Jon Wertheim analizza la sconfitta di Rafael Nadal a Cincinnati La corsa di Rafael Nadal a Cincinnati è terminata già al secondo turno. L’esordio dello spagnolo era stato programmato per la sessione serale di mercoledì, in modo che potesse arrivare ben preparato, ... Infatti,è il primo giocatore a ottenere la qualificazione per le prossime Nitto Atp Finals, riservate ai migliori otto giocatori di ogni anno (attraverso la classifica Race che conta tutti i ......punto Alcaraz ha tirato fuori cuore e classe iniziando di fatto a giocare grazie al proprio... Norrie affronterà in semifinale il croato Borna Coric , che dopo aver sorpresoNadal al primo ... Tennis: a Cincinnati Nadal eliminato al primo turno Arriva l'ufficialità Il 36enne ha potuto avere nelle scorse ore l'ufficialità che tanto desiderava. Infatti, Rafa è il primo giocatore a ottenere la qualificazione per le prossime Nitto Atp Finals, ...La corsa di Rafael Nadal a Cincinnati è terminata già al secondo turno. L’esordio dello spagnolo era stato programmato per la sessione serale di mercoledì, in modo che potesse arrivare ben preparato, ...