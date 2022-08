Temptation Island | una protagonista riceve la segnalazione che il fidanzato la tradirebbe | la sua reazione Video

Leggi su isaechia

(Di sabato 20 agosto 2022) Pioggia di critiche dal web per Andrea Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati. Li conosciamo perché, nel 2020, i due avevano partecipato all’edizione dicondotta da Filippo Bisciglia. Durante il loro viaggio nei sentimenti, Valeria si era mostrata innamoratissima del suo compagno ma altrettanto insofferente. Ciavy non aveva infatti soddisfatto le pretese e le aspettative della sua compagna che avrebbe voluto vederlo diverso. Nonostante tutto, a fine percorso, Valeria aveva deciso di uscire ancora in sua compagnia, ma un falò di confronto piuttosto movimentato le aveva dato la spinta per prendere la giusta decisione. Complice anche la vicinanza del tentatore Alessandro Basciano, la Liberati si era detta finalmente consapevole del declino di quella relazione che a tutti i costi, per solitudine, provava a portare avanti. Con una richiesta ...