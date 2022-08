Teatro, dai 100 anni di Pasolini ai 400 di Molière tanti omaggi (Di sabato 20 agosto 2022) “Saremo in molti a chiederci, anche dopo il centenario, quanto attuale rimarrà Pasolini, cosa di lui sarà ancora vivo e cosa ingiallito, cosa ancora portabile e cosa riporre nell’armadio in attesa di tornare in auge come modernariato. Non so dare a questa domanda una risposta se non con questo spettacolo”. Così Marco Tullio Giordana racconta “Pa’”, testo “ordito insieme a Luigi Lo Cascio” che ne è protagonista, al debutto a Venezia a novembre per lo Stabile del Veneto, nuova tappa nel calendario che sembra non finire mai degli omaggi dedicati, appunto, al centenario della nascita dello scrittore corsaro (1922-1975). Ma anche di una stagione teatrale 2022-2023 che prenderà spesso spunto dalle molte, importanti, ricorrenze in corso, soprattutto dal mondo letterario. Già in tournée c’è anche il “Museo Pasolini” di Ascanio ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) “Saremo in molti a chiederci, anche dopo il centenario, quanto attuale rimarrà, cosa di lui sarà ancora vivo e cosa ingiallito, cosa ancora portabile e cosa riporre nell’armadio in attesa di tornare in auge come modernariato. Non so dare a questa domanda una risposta se non con questo spettacolo”. Così Marco Tullio Giordana racconta “Pa’”, testo “ordito insieme a Luigi Lo Cascio” che ne è protagonista, al debutto a Venezia a novembre per lo Stabile del Veneto, nuova tappa nel calendario che sembra non finire mai deglidedicati, appunto, al centenario della nascita dello scrittore corsaro (1922-1975). Ma anche di una stagione teatrale 2022-2023 che prenderà spesso spunto dalle molte, impor, ricorrenze in corso, soprattutto dal mondo letterario. Già in tournée c’è anche il “Museo” di Ascanio ...

