Svelata la trama di Sex Education 4, divisa tra Regno Unito e USA con una new entry da Schitt's Creek (Di sabato 20 agosto 2022) Netflix ha diffuso una dettagliata trama di Sex Education 4, in concomitanza con l'inizio delle riprese di quella che potrebbe essere (ma non è stata ancora annunciata come tale) l'ultima stagione dell'esilarante dramedy sull'educazione sessuale. Al cast corale, che ha perso quattro volti regolari nelle ultime settimane, si è Unito anche il co-creatore/protagonista della serie premio Emmy Schitt's Creek Dan Levy, nei panni di Thomas Molloy, un famoso autore e tutor del corso di Maeve nel college americano di Ivy League a cui la studentessa è stata ammessa nella scorsa stagione. Si tratta del primo ruolo regolare dell'attore in una serie da quando Schitt's Creek si è conclusa nel 2020.

