Stop all'obbligo vaccinale: i prof no vax tornano a scuola (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo tante battaglie, finalmente i docenti che non hanno aderito alla campagna vaccinale potranno rientrare ad insegnare da settembre 2022. Il virologo Pregliasco ha così commentato la notizia: "Il rientro a settembre dei docenti non vaccinati contro il Covid la vedo come una pacificazione. La loro esclusione è stata giusta in un momento di emergenza e di sanità pubblica, in questa fase non vedo nessun rischio specifico soprattutto in ottica di convivenza con il virus". E ancora: "Credo che siamo in una fase in cui si possono allargare le maglie – prosegue il virologo – anche se dobbiamo prestare attenzioni ai fragili. Magari agli italiani che si sono vaccinati, qualcuno anche con ritrosia, potrà fare effetto vedere questi 'furbetti' della vaccinazione tornare a lavorare. Ma chi si è vaccinato ha dato un contributo importante per il bene della comunità".

