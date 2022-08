Sport e Disabilità, il Real Taverna protagonista del futuro campionato regionale di terza categoria (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia – Amicizia. È questo ciò che unisce gli Sportivi della squadra Real Taverna , l’associazione Sportiva nata dall’oratorio parrocchiale Santa Teresa del Bambin Gesù e San Giovanni Bosco guidato dal parroco don Luigi Piccolo. Sport che apre alle persone diversamente abili con giornate che nei giorni scorsi hanno visto il Real Taverna che presto parteciperà al prossimo campionato regionale di terza categoria, organizzare giochi Sportivi tra i vari gruppi parrocchiali coinvolgendo le persone diversamente abili che hanno disputato numerose partite. “Un modo – spiega Massimiliano Vece, della Real Taverna- per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia – Amicizia. È questo ciò che unisce gliivi della squadra, l’associazioneiva nata dall’oratorio parrocchiale Santa Teresa del Bambin Gesù e San Giovanni Bosco guidato dal parroco don Luigi Piccolo.che apre alle persone diversamente abili con giornate che nei giorni scorsi hanno visto ilche presto parteciperà al prossimodi, organizzare giochiivi tra i vari gruppi parrocchiali coinvolgendo le persone diversamente abili che hanno disputato numerose partite. “Un modo – spiega Massimiliano Vece, della- per ...

phamelacurzi : RT @RaiperilSociale: #OAncheNo: la disabilità non va in vacanza #21agosto ore 9 su @RaiTre e @RaiPlay. Paola Severini Melograni con il camp… - phamelacurzi : RT @RaiperilSociale: #OAncheNo: la disabilità non va in vacanza #21agosto ore 9 su @RaiTre e @RaiPlay. Paola Severini Melograni con il camp… - xyz_fabio : RT @RaiperilSociale: #OAncheNo: la disabilità non va in vacanza #21agosto ore 9 su @RaiTre e @RaiPlay. Paola Severini Melograni con il camp… - RaiTre : RT @RaiperilSociale: #OAncheNo: la disabilità non va in vacanza #21agosto ore 9 su @RaiTre e @RaiPlay. Paola Severini Melograni con il camp… - RaiperilSociale : #OAncheNo: la disabilità non va in vacanza #21agosto ore 9 su @RaiTre e @RaiPlay. Paola Severini Melograni con il c… -