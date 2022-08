Spartineve ad Agosto: maltempo, in migliaia senza luce (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo un’estate rovente, una delle più calde di sempre, il maltempo improvviso sta mettendo in ginocchio l’Italia. In una regione della penisola è stato addirittura necessario lo Spartineve per liberare le strade dalle neve e dal ghiaccio. In un’altra regione, invece, migliaia di persone sono rimaste senza luce. Si fa la conta dei danni provocati dal potente nubifragio che ha colpito il nostro paese nelle ultime ore. (Continua dopo la foto…) Meteo, la previsione choc di Mario Giuliacci gela gli italiani: “Estate finita” Il maltempo colpisce l’Italia Nelle ultime ore, potenti nubifragi e grandinate hanno messo in ginocchio diverse aree del Nord del paese. Anche oggi sono attesi temporali molto forti. È già partita la conta dei danni: in una regione è stato necessario l’utilizzo dello ... Leggi su tvzap (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo un’estate rovente, una delle più calde di sempre, ilimprovviso sta mettendo in ginocchio l’Italia. In una regione della penisola è stato addirittura necessario loper liberare le strade dalle neve e dal ghiaccio. In un’altra regione, invece,di persone sono rimaste. Si fa la conta dei danni provocati dal potente nubifragio che ha colpito il nostro paese nelle ultime ore. (Continua dopo la foto…) Meteo, la previsione choc di Mario Giuliacci gela gli italiani: “Estate finita” Ilcolpisce l’Italia Nelle ultime ore, potenti nubifragi e grandinate hanno messo in ginocchio diverse aree del Nord del paese. Anche oggi sono attesi temporali molto forti. È già partita la conta dei danni: in una regione è stato necessario l’utilizzo dello ...

