Spalletti | «Siamo quelli di prima | con meno esperienza | meno presenze in Champions | meno personalità»

La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Monza e soprattutto dopo gli ultimi colpi di calciomercato. Siamo gli stessi di prima con meno esperienza, meno presenze in Champions, meno personalità. Koulibaly dopo due partite è già il miglior giocatore nel ruolo della Premier. La società ha lavorato sicuramente bene, ha fatto un ottimo lavoro tenendo un occhio alle finanze della società. Il lavoro dei calciatori ha permesso alla società di fare il lavoro che voleva: abbassare i costi e investire sul futuro.

