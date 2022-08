Spalletti: “Gli acquisti ci aiutano a farci diventare una squadra forte come l’anno scorso” (Di sabato 20 agosto 2022) Il Napoli ha vissuto una settimana davvero esaltante: la vittoria di lunedì contro il Verona per 5-2, all’esordio in campionato, ha fatto tornare subito l’entusiasmo tra i tifosi azzurri, ma la piazza si è infiammata in seguito ai vari colpi di mercato. Gli acquisti di Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori (ancora non annunciato) fanno ben sperare i tifosi azzurri che adesso ritornano a sognare in grande. Adesso, però, c’è da pensare alla partita di domani contro il Monza, valida per la seconda giornata di Serie A: il mister Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno per presentare la gara contro il club lombardo, in programma alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole. Luciano Spalletti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Il Napoli ha vissuto una settimana davvero esaltante: la vittoria di lunedì contro il Verona per 5-2, all’esordio in campionato, ha fatto tornare subito l’entusiasmo tra i tifosi azzurri, ma la piazza si è infiammata in seguito ai vari colpi di mercato. Glidi Giovanni Simeone, Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori (ancora non annunciato) fanno ben sperare i tifosi azzurri che adesso ritornano a sognare in grande. Adesso, però, c’è da pensare alla partita di domani contro il Monza, valida per la seconda giornata di Serie A: il mister Lucianoha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno per presentare la gara contro il club lombardo, in programma alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole. Luciano(Photo by Alessandro Sabattini/Getty ...

