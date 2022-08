Sondaggi politici Un mese di inutili botte da orbi | la campagna d' agosto è solo rumore di fondo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 agosto 2022) Colloquio con isti Lorenzo Pregliasco, Fabrizio Masia e Antonio Noto sul primodopo la caduta del Governo Draghi, che ha inciso pochissimo sulle intenzioni di voto. Inefficace l'allerta fascismo per i dem, manca ancora la proposta economica nuova che attragga l'attenzione degli elettori. In attesa dei confronti tv di settembre: Calenda contesta il faccia a faccia Letta-Meloni in Rai