Sommersi dalla spazzatura | Quali paesi producono più immondizia in Europa? L’Italia è messa male

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 20 agosto 2022) La produzione dinon sembra rientrare tra i punti principali dei programmi elettorali dei vari partiti in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Eppure, stando ai dati Eurostat (aggiornati al 2018), sembra proprio chesia uno deiche produce piùin. Nell’immagine, infatti, emerge come nel nostro Paese i chili diprodotti siano 499 a persona. Nel Vecchio Continente fanno peggio solo Portogallo, Islanda, Ungheria, Danimarca, Lituania,Bassi e Svizzera. Come spiegato sempre da Eurostat, nell’Unione Europea la quantità di rifiuti urbani prodotti per abitante nel 2018 è stata di 492 kg, in calo del 5% rispetto al picco di 518 kg per abitante che era stato registrato dieci anni ...