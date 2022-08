Solo pareggi in Serie B: il Benevento resiste a Marassi, niente reti tra Perugia e Parma (Di sabato 20 agosto 2022) Solo un paio di gol nel sabato di Serie B, tutti nella stessa partita: 1 - 1 tra Ascoli e Spal, apre Gondo su rigore e pareggia l'ex Maistro. Parma - Perugia e Genoa - Benevento finiscono 0 - 0. Al ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022)un paio di gol nel sabato diB, tutti nella stessa partita: 1 - 1 tra Ascoli e Spal, apre Gondo su rigore ea l'ex Maistro.e Genoa -finiscono 0 - 0. Al ...

Lega_B : Solo 2 pareggi dopo i primi 90 minuti. Ecco la prima classifica della stagione di #SerieBKT ???? - spaziocalcio : #SerieB, segnano solo #Ascoli e #SPAL nelle partite di stasera: tre pareggi su tre! - sportli26181512 : Solo pareggi in Serie B: il Benevento resiste a Marassi, niente reti tra Perugia e Parma: Solo pareggi in Serie B:… - Gazzetta_it : Solo pareggi in Serie B: il Benevento resiste a Marassi, niente reti tra Perugia e Parma - Valezz9 : Comunque la scorsa giornata non c’è stato manco un pareggio perciò mi sembra giusto che in questa ci siano solo pareggi -