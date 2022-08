CorriereQ : ‘Solidarity with Sanna’, le finlandesi ballano su Twitter - miaoumiaounya : RT @GraffitiRadical: Prison abolitionist graffiti in Barcelona in solidarity with anarchist prisoners - CronchMaster : RT @GraffitiRadical: Prison abolitionist graffiti in Barcelona in solidarity with anarchist prisoners - GraffitiRadical : Prison abolitionist graffiti in Barcelona in solidarity with anarchist prisoners - Wallabyostinato : RT @eccapecca: Oggi ricordiamo con onore quei curdi che hanno avviato la nuova era di resistenza per il popolo curdo. Peace in #Kurdistan… -

Sanna': è la didascalia che su Twitter accompagna i filmati di varie donne finlandesi riprese mentre ballano e si divertono in feste con amici, dimostrando così la propria solidarietà ...We, mayors, are the political figures closest to people, and it's this closeness andthat we broughtus from people all over Europe when we metPresident Zelenskyy and our fellow ... 'Solidarity with Sanna', le finlandesi ballano su Twitter (ANSA) - ROMA, 20 AGO - 'Solidarity with Sanna': è la didascalia che su Twitter accompagna i filmati di varie donne finlandesi riprese mentre ballano e si divertono in feste con amici, dimostrando ...Crowds gathered across the UK on Saturday to celebrate the Afghan craft of kite-flying through a multi-city festival, one year since the Taliban takeover of Afghanistan. In London, as well as other ...