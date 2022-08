«Solidarietà a Sanna»: le donne finlandesi postano sui social filmati in cui si scatenano come la premier – Il video (Di sabato 20 agosto 2022) Non si placano le polemiche contro la premier finlandese Sanna Marin, dopo la diffusione in rete di un video in cui balla e si diverte durante una festa privata. Ma a fianco della diatriba, si stanno moltiplicando anche le parole di supporto e difesa della premier Marin. Nelle ultime ore, le donne finlandesi stanno pubblicando sui propri account social dei video in cui ballano e si divertono, esattamente come la premier Marin. E la premier finlandese viene taggata nei vari post accompagnati dalla didascalia: «Solidarietà a Sanna». Un’iniziativa nata spontaneamente, in cui le donne rivendicano il proprio diritto a divertirsi e ad avere una vita anche ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Non si placano le polemiche contro lafinlandeseMarin, dopo la diffusione in rete di unin cui balla e si diverte durante una festa privata. Ma a fianco della diatriba, si stanno moltiplicando anche le parole di supporto e difesa dellaMarin. Nelle ultime ore, lestanno pubblicando sui propri accountdeiin cui ballano e si divertono, esattamentelaMarin. E lafinlandese viene taggata nei vari post accompagnati dalla didascalia: «». Un’iniziativa nata spontaneamente, in cui lerivendicano il proprio diritto a divertirsi e ad avere una vita anche ...

