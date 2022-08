Softball: Forlì perde la finale di Premiere Cup 2022, Bollate al terzo posto (Di sabato 20 agosto 2022) Il Poderi dal Nespoli Forlì perde la finale per il 1° e 2° posto della Premiere Cup 2022, la più importante coppa europea del Softball. Nell’atto conclusivo in quel di Bollate, le forlivesi escono sconfitte all’extra inning per 3-4 contro le olandesi dell’Olympia Haarlem. A partire meglio è proprio Forlì, che nell’inning d’apertura trova il modo di segnare su errore difensivo di Haarlem che consente a Fama di realizzare l’1-0. Nel quinto, una volata di sacrificio di Beers consente a Hop di pareggiare i conti. Baseball, semifinali scudetto Serie A 2022: San Marino vince in scioltezza gara-2, Parma passa in gara-1 Sembra decisiva la settima ripresa, con Ricchi che pesca il singolo in grado di mandare Vigna verso il 2-1. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Il Poderi dal Nespolilaper il 1° e 2°dellaCup, la più importante coppa europea del. Nell’atto conclusivo in quel di, le forlivesi escono sconfitte all’extra inning per 3-4 contro le olandesi dell’Olympia Haarlem. A partire meglio è proprio, che nell’inning d’apertura trova il modo di segnare su errore difensivo di Haarlem che consente a Fama di realizzare l’1-0. Nel quinto, una volata di sacrificio di Beers consente a Hop di pareggiare i conti. Baseball, semifinali scudetto Serie A: San Marino vince in scioltezza gara-2, Parma passa in gara-1 Sembra decisiva la settima ripresa, con Ricchi che pesca il singolo in grado di mandare Vigna verso il 2-1. ...

