Silvestri salva l' Udinese | con la Salernitana è 0-0

(Di sabato 20 agosto 2022) UDINE (ITALPRESS) – Partita vivace, piacevole, ma senza gol quella tra: alla Dacia Arena è 0-0. Bianconeri bravi a resistere nonostante il rosso a Perez nel primo tempo, i granata creano ma ‘sbattonò contro. Primo punto per entrambe le squadre che nella prima giornata erano finite ko rispettivamente contro Milan e Roma. Sottil conferma il suo consueto 3-5-2 con Bjol al centro della difesa e Masina terzo di sinistra, a centrocampo spazio per Perez e Udogie sulle corsie, in avanti il tandem Deulofeu-Success. Dall'altra parte Nicola lancia subito Maggiore in mezzo al campo, Bonazzoli-Botheim coppia d'attacco. Al sesto bianconeri subito pericolosi: Pereyra crossa dalla sinistra, Bronn devia con il braccio alto. Per Aureliano è rigore, ma viene richiamato al Var da Nasca e rettifica la propria decisione: Bronn ...