Siamo ancora convinti che la Letteratura ci salvi? (Di sabato 20 agosto 2022) Ci hanno detto che la Letteratura salva. Ci hanno parlato della forza della Parola. Ci hanno detto che per vivere bene serve lottare per le proprie idee. Ma non ci hanno detto che il discorso vale solo per qualcuno. Poi arriva Jude Ellison Sady Doyle e, senza giri di parole né mistificazioni, in “Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano” (Edizioni Tlon), ci spiega una cosa: per le donne, soprattutto quelle in mostra, il controllo sulla propria narrazione è un privilegio per nulla scontato. E cosa c’entra con la Letteratura? C’entra nella misura in cui personalità come Mary Wollstonecraft e Charlotte Brontë furono danneggiate dal pubblico che le accusò, in sostanza, di “sentire” troppo: a loro è idealmente preclusa la via della Parola, che passa attraverso la creatività e l’urgenza del pensiero; pena, la negazione di una vita degna e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 20 agosto 2022) Ci hanno detto che lasalva. Ci hanno parlato della forza della Parola. Ci hanno detto che per vivere bene serve lottare per le proprie idee. Ma non ci hanno detto che il discorso vale solo per qualcuno. Poi arriva Jude Ellison Sady Doyle e, senza giri di parole né mistificazioni, in “Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano” (Edizioni Tlon), ci spiega una cosa: per le donne, soprattutto quelle in mostra, il controllo sulla propria narrazione è un privilegio per nulla scontato. E cosa c’entra con la? C’entra nella misura in cui personalità come Mary Wollstonecraft e Charlotte Brontë furono danneggiate dal pubblico che le accusò, in sostanza, di “sentire” troppo: a loro è idealmente preclusa la via della Parola, che passa attraverso la creatività e l’urgenza del pensiero; pena, la negazione di una vita degna e ...

enpaonlus : Elefante terrorizzato scappa dal circo dopo il temporale e finisce sulla Statale - Ancora siamo a questo punto! Anc… - matteosalvinimi : #Salvini: L'energia #nucleare è la più pulita e sicura. Stanno costruendo centrali nucleari ovunque nel mondo. Sono… - GiadaGreggi : Siamo contenti del risultato e della prestazione ma il percorso è ancora lungo. Vi ringraziamo enormemente per il s… - leescurls : e non finiscono mai, mio fratello è l'unico maschio con ben cinque cugine femmine, l'altro giorno ancora ci siamo d… - jakclive : Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui i… -

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni sulle partite, 2giornata (20 - 21 agosto) PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE PER LA 2GIORNATA Siamo arrivati al secondo appuntamento stagionale con i pronostici di Serie A : dunque, seconda ... ci sono ancora due posticipi " provando a ipotizzare ... Gli Stati Uniti sono già in recessione A nostro avviso, o siamo sull'orlo di una recessione o ci stiamo già entrando. L'arbitro ufficiale ... questo numeri riflettono uno squilibrio tra domanda e offerta in un'economia che non si è ancora ... Sky Tg24 Siamo ancora convinti che la Letteratura ci salvi Mary si era macchiata in modo indelebile per i suoi incontri sessuali. Diverso è il caso di Charlotte Brontë, e forse ancora più grave. Qui non v’è giudizio di moralità, ma d’intelletto. “La ... Uomini e donne: Isabella Ricci contro Gemma, parole dure Non faccio nomi, tanto si sa a chi mi riferisco. Uomini e donne: Isabella Ricci ancora dalla parte di Tina Cipollari e contro Gemma Pare che nel mirino di Isabella Ricci sia dunque finito Armando ... PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE PER LA 2GIORNATAarrivati al secondo appuntamento stagionale con i pronostici di Serie A : dunque, seconda ... ci sonodue posticipi " provando a ipotizzare ...A nostro avviso, osull'orlo di una recessione o ci stiamo già entrando. L'arbitro ufficiale ... questo numeri riflettono uno squilibrio tra domanda e offerta in un'economia che non si è... "Oceani e clima, siamo ancora lontani dalla soluzione" Mary si era macchiata in modo indelebile per i suoi incontri sessuali. Diverso è il caso di Charlotte Brontë, e forse ancora più grave. Qui non v’è giudizio di moralità, ma d’intelletto. “La ...Non faccio nomi, tanto si sa a chi mi riferisco. Uomini e donne: Isabella Ricci ancora dalla parte di Tina Cipollari e contro Gemma Pare che nel mirino di Isabella Ricci sia dunque finito Armando ...