Si addormentano in volo | sospesi 2 piloti Ethiopian Airlines

(Adnkronos) – La compagnia aerea Ethiopian Airlines ha annunciato la sospensione dei due piloti che si sarebbero addormentati durante le manovre di atterraggio durante un volo da Khartoum (Sudan) ad Addis Abeba. Secondo fonti del portale 'The Aviation Herald', i piloti si sono addormentati durante il volo e si sono svegliati solo quando è stato attivato un allarme di disconnessione del pilota automatico. L'aereo è riuscito ad atterrare 25 minuti dopo. "L'equipaggio in questione è stato sospeso in attesa di ulteriori indagini", ha affermato la compagnia aerea in una dichiarazione raccolta dalla rete televisiva di stato etiope, Fana. "Saranno intraprese adeguate azioni correttive in base all'esito dell'indagine. La sicurezza è sempre stata e continuerà ad essere la nostra prima ...

