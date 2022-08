Si addormentano alla guida dell’aereo e mancano l’atterraggio: piloti svegliati dall’allarme (Di sabato 20 agosto 2022) Disavventura per i passeggeri di un Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines. I due piloti si sono addormentati in volo. Si trovavano a 11mila metri di altezza e avrebbero dovuto atterrare ad Addis Abeba, ma dormivano. Inutili i tentativi di contattare l’equipaggio Lo scalo etiope avrebbe provato più volte, inutilmente, a contattare l’equipaggio dell’aereo, senza avere risposta. Per fortuna, l’autopilota si è disconnesso ed è suonato l’allarme facendo svegliare i due piloti che sono potuti tornare indietro ed effettuare l’atterraggio. L’aereo era partito da Khartum, ma è riuscito ad atterrare con 25 minuti di ritardo. Leggi anche: La bimba di due giorni è in pericolo di vita: il volo urgente e il trasferimento al Bambino Gesù di Roma Episodi analoghi Non è la prima volta che succedono episodi del genere. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 agosto 2022) Disavventura per i passeggeri di un Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines. I duesi sono addormentati in volo. Si trovavano a 11mila metri di altezza e avrebbero dovuto atterrare ad Addis Abeba, ma dormivano. Inutili i tentativi di contattare l’equipaggio Lo scalo etiope avrebbe provato più volte, inutilmente, a contattare l’equipaggio, senza avere risposta. Per fortuna, l’autopilota si è disconnesso ed è suonato l’rme facendo svegliare i dueche sono potuti tornare indietro ed effettuare. L’aereo era partito da Khartum, ma è riuscito ad atterrare con 25 minuti di ritardo. Leggi anche: La bimba di due giorni è in pericolo di vita: il volo urgente e il trasferimento al Bambino Gesù di Roma Episodi analoghi Non è la prima volta che succedono episodi del genere. ...

zazoomblog : Si addormentano alla guida dell’aereo e mancano l’atterraggio: piloti svegliati dall’allarme - #addormentano… - CorriereCitta : Si addormentano alla guida dell’aereo e mancano l’atterraggio: piloti svegliati dall’allarme - martaairoldi : I piloti dell'aereo si addormentano alla guida, episodio a lieto fine, ma come è la situazione per questi lavorator… - antoniorosato72 : Piloti si addormentano in volo e mancano la destinazione. Il nuovo episodio, accaduto in Etiopia, è secondo gli esp… - Patty7181131987 : @Agenzia_Ansa Si addormentano????? Questa è proprio bella!! Siamo alla frutta. -