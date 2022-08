Scuola, stop all’obbligo vaccinale per il personale. Presidi: “Troppo ottimismo”. Sindacati: “Giusto, il 99% è immunizzato” (Di sabato 20 agosto 2022) Addio all’obbligo vaccinale per il personale della Scuola. Dal primo settembre i docenti, i collaboratori scolatici e amministrativi “no vax” potranno tornare tranquillamente in aula. A confermarlo in queste ore è la nota del capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari. Il braccio destro di Patrizio Bianchi in questa comunicazione inviata ai Presidi chiarisce ciò che già era stato deciso: l’obbligo vaccinale era fino al 15 giugno. Lo stabilisce il Decreto Legge 24/2022 che da allora non è più stato toccato. La lettera di Versari che trae spunto dalle linee guida emanate dall’Istituto superiore di sanità all’inizio del mese di agosto, è chiara: “Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Addioper ildella. Dal primo settembre i docenti, i collaboratori scolatici e amministrativi “no vax” potranno tornare tranquillamente in aula. A confermarlo in queste ore è la nota del capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari. Il braccio destro di Patrizio Bianchi in questa comunicazione inviata aichiarisce ciò che già era stato deciso: l’obbligoera fino al 15 giugno. Lo stabilisce il Decreto Legge 24/2022 che da allora non è più stato toccato. La lettera di Versari che trae spunto dalle linee guida emanate dall’Istituto superiore di sanità all’inizio del mese di agosto, è chiara: “Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata ...

