Scuola, a settembre tutti in classe: anche i prof no vax (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – A settembre si torna a Scuola e tutti in classe, anche gli insegnanti non vaccinati contro il Covid, e per questo sospesi. “Il rientro a Scuola per i docenti non vaccinati era già previsto. Non sono preoccupato – dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi – C’è poi il fatto che il numero di docenti non immunizzati è molto basso, sono poche migliaia. Darei più risalto ancora ai milioni di studenti, soprattutto tra i 5 e i 15 anni, non ancora vaccinati. Spero che le famiglie li portino a farsi il vaccino. Mi auguro, a proposito, venga fatta una grande campagna culturale di promozione e sensibilizzazione. In ogni caso, sul Covid dobbiamo essere pronti a un’eventuale nuova ondata e se ci dovesse essere un nuovo forte rischio di ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Asi torna aingli insegnanti non vaccinati contro il Covid, e per questo sospesi. “Il rientro aper i docenti non vaccinati era già previsto. Non sono preoccupato – dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi – C’è poi il fatto che il numero di docenti non immunizzati è molto basso, sono poche migliaia. Darei più risalto ancora ai milioni di studenti, soprattutto tra i 5 e i 15 anni, non ancora vaccinati. Spero che le famiglie li portino a farsi il vaccino. Mi auguro, a proposito, venga fatta una grande campagna culturale di promozione e sensibilizzazione. In ogni caso, sul Covid dobbiamo essere pronti a un’eventuale nuova ondata e se ci dovesse essere un nuovo forte rischio di ...

